L’Argentina rimonta l’Inghilterra | tre ex Atalanta in finale al Mondiale

L’Argentina ha vinto la semifinale del Mondiale contro l’Inghilterra grazie a una rimonta negli ultimi minuti. La partita si è conclusa con il passaggio del turno per la selezione sudamericana. Tre ex giocatori di un club italiano sono stati schierati in campo durante la partita. La nazionale argentina si prepara ora alla finale del torneo, dopo aver superato la squadra europea nella fase decisiva.

Lionel Scaloni l’ha rifatto. Dopo aver portato la sua Argentina sul tetto del mondo quattro anni fa in Qatar, anche in America ha portato la nazionale albiceleste all’ultimo atto di un Mondiale, grazie alla rimonta nei minuti conclusivi del match sull’Inghilterra in semifinale. Il commissario tecnico ed ex difensore è uno dei pochissimi a poter vantare nel curriculum due finali consecutive da allenatore. E anche per l’Atalanta è un piccolo vanto, visto che a Bergamo il ct ha vissuto la fase conclusiva della sua carriera da calciatore dal gennaio 2015 all’estate 2017, mentre iniziava già a studiare per stare un panchina. Cosa che gli riesce piuttosto bene, a giudicare dai risultati, visto che sono arrivate pure due vittorie in Copa America nel 2021 e nel 2024. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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