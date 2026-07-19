L’Inghilterra ha battuto la Francia 6-4 nella partita per il terzo posto, conclusa con un risultato insolito. Kylian Mbappé ha segnato ancora una volta, stabilendo un record personale e storico come capocannoniere. La partita si è conclusa con la formazione britannica che ha conquistato il terzo gradino del podio.

L’Inghilterra vince la finale per il 3° posto battendo la Francia 6-4 in una partita decisamente inusuale. Kylian Mbappé firma l’ennesimo record assoluto, ma la formazione britannica si prende il podio. L’Inghilterra domina il primo primo tempo a Miami che si chiude sul netto 4-0 in favore della nazionale britannica. La nazionale francese inizia la partita con tante riserve ed una difesa “allegramente” alta, rovinando in gran parte l’ultima panchina del tecnico Didier Deschamps. L’allenatore lascia infatti la sua nazionale dopo 14 anni di incarico e la vittoria mondiale del 2018. Nella Nazionale dei tre leoni, invece, Thomas Tuchel decide di escludere Harry Kane. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Francia-Inghilterra 4-6: terzo posto a Tuchel, Mbappè capocannoniere (anche all-time)

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FRANCIA - INGHILTERRA 4-6: FOLLIA TOTALE E DESCHAMPS SBAGLIA LA FORMAZIONE!

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A Miami la Nazionale dei 'Tre leoni' si è imposta 6-4 contro la Francia. Oggi la finale Spagna-Argentina. #FranciaInghilterra #SpagnaArgentina #Mondiali x.com

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