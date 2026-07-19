La partita tra Francia e Inghilterra, valida per la finale terzo-quarto posto dei Mondiali 2026, si è conclusa con un risultato di 4-6 a favore dei britannici. Sono stati analizzati i giocatori più e meno efficaci, evidenziando le prestazioni di chi si è distinto o ha deluso nel corso del match. La gara ha visto momenti di grande intensità e diverse occasioni da rete, con i protagonisti che hanno mostrato un livello elevato di competitività.

Pagelle Francia Inghilterra: i Top e i Flop dei protagonisti del match, valido per la finale terzoquarto posto dei Mondiali 2026. Pagelle Francia Inghilterra: i Top e i Flop dei protagonisti del match, valido per la finale terzoquarto posto dei Mondiali 2026. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo In una delle finali per il terzo e quarto posto più folli e spettacolari della storia dei Mondiali, l’Inghilterra batte la Francia per 6-4 al Hard Rock Stadium di Miami dopo un match ricco di colpi di scena, record storici e clamorosi ribaltoni. Di seguito l’analisi dei protagonisti in positivo e in negativo della sfida. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pagelle Francia Inghilterra, i Top e i Flop di un match tennistico: 4-6 per i Leoni, Tuchel chiude terzo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guida ai MONDIALI! Le favorite, le sorprese, i flop | La Tripletta

Notizie e thread social correlati

Pagelle Inghilterra Repubblica Democratica del Congo: uragano Kane, Gordon mossa vincente di Tuchel, Mpasi è un incubo – TOP E FLOPKane ha segnato una doppietta, guidando l'Inghilterra a una vittoria convincente contro la Repubblica Democratica del Congo.

Pagelle Francia Marocco – I Top e Flop del matchLa partita si è conclusa con la vittoria della Francia, che ha battuto il Marocco ai quarti di finale dei Mondiali 2026.

Temi più discussi: Francia-Inghilterra 4-6, pagelle e tabellino: Saka devastante, Mbappé e Olise illudono, Spence convince l'Inter, Bellingham entra e fa il fenomeno; Francia-Inghilterra 4-6, le pagelle: Saka (8) tripletta, Mbappé (7) si consola col record, Malo Gusto (4,5) un disastro, Rice (7); Le pagelle di Inghilterra-Argentina: Enzo Fernandez pescatore di perle, Kane isolato; Mondiali 2026, le pagelle di Francia-Spagna 0-2: disfatta Deschamps (4), male Digne (4,5); trionfo di de la Fuente (8,5), Pedro Porro...

Francia-Inghilterra, le pagelle: Theo Hernandez schiacciato, Spence decisivo. Olise un fantasma, Saka devastanteFinalina, la chiamano. Ma la sfida tra Francia e Inghilterra per il terzo e quarto posto al Mondiale 2026 è stata una gara piena di emozioni e colpi di scena: la nazionale di Tuchel vince 6-4 in una p ... calciomercato.com

Francia-Inghilterra, le pagelle:Risutlato finale: Francia-Inghilterra Maignan - Malo Gusto 4 - Spence (Dal 91' Kounde s.v.). Konate 4 - (Dal 46' - ). tuttomercatoweb.com