L’Inghilterra ha battuto la Francia 6-4 nella partita per il terzo posto ai Mondiali, con Saka che ha segnato tre gol nel finale. La gara si è conclusa con la conquista del bronzo per la squadra britannica.

Inghilterra conquista il terzo posto ai Mondiali: un match spettacolare contro la Francia. MIAMI (STATI UNITI) – L’Inghilterra si è aggiudicata il terzo posto ai Mondiali, superando la Francia in un incontro carico di emozioni e colpi di scena. La “finalina” tra due delle più attese squadre del torneo si è conclusa con un incredibile punteggio di 6-4. Tra i protagonisti spiccano la tripletta di Bukayo Saka e la doppietta di Kylian Mbappé, che così vola nella classifica marcatori, lasciando Messi alle spalle. La partita si è immediatamente presentata come un’occasione per le squadre di rifarsi dopo le sconfitte in semifinale. Nonostante la mancanza di motivazioni apparenti, l’Inghilterra ha mostrato voglia di combattere fin dal fischio d’inizio, mentre la Francia ha lamentato un’inizio lento e distratto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Francia batte Inghilterra 6-4: Saka con tripla firma, conquista il bronzo nel finale.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Francia-Inghilterra finisce con un incredibile 4-6: i Blues sfiorano la rimonta impossibile. Tripletta di Saka e doppietta di MbappéL’Inghilterra ha battuto la Francia con un punteggio di 6-4 nella partita per il terzo posto del Mondiale 2026, disputata a Miami.

Inghilterra-Francia in diretta: Kylian Mbappe “non riesce a credere” ai gol della Coppa del Mondo 2026 mentre Rice, Konsa e Saka danno ai Three Lions un vantaggio per 4-0 nel primo tempo negli spareggiL'Inghilterra guida 4-0 contro la Francia allo spareggio per il terzo posto della Coppa del Mondo 2026, con gol di Rice, Konsa e due di Saka nel...

Temi più discussi: Mondiali 2026, Inghilterra batte Francia nella finalina per 6 a 4; Inghilterra di bronzo: 6-4 pirotecnico alla Francia nella finalina; Mondiali: l'inutile finalina è un festival del gol, l'Inghilterra batte la Francia 6-4 e finisce terza; Finalina show: l’Inghilterra batte la Francia 6-4 e chiude terza.

Calcio, #FIFAWorldCup2026: l'Inghilterra batte la Francia 6-4 e vince la finale per il terzo posto. Il francese Kylian Mbappé ha segnato il suo 22° gol e ha stabilito un nuovo record di marcature ai Mondiali, superando l'argentino Lionel Messi x.com

Francia-Inghilterra 4-6, le pagelle: Saka (8) tripletta, Mbappé (7) si consola col record, Malo Gusto (4,5) un disastro, Rice (7)La finale terzo e quarto posto è una partita tutt'altro che tattica, l'Inghilterra batte 6-4 la Francia e si prende la medaglia di bronzo ... msn.com

Mondiale 2026: Inghilterra batte Francia e conquista il bronzoL'Inghilterra ha vinto la finale per il terzo posto contro la Francia con un incredibile 6-4. Scopri come è andata la partita e i dettagli più importanti. notizie.it