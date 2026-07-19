L'Inghilterra guida 4-0 contro la Francia allo spareggio per il terzo posto della Coppa del Mondo 2026, con gol di Rice, Konsa e due di Saka nel primo tempo. Rice e Konsa hanno segnato entro i primi 18 minuti. Saka ha aggiunto altri due gol prima dell’intervallo. Kylian Mbappé non crede ai gol segnati durante questa fase del torneo.

2026-07-19 00:32:00 Ecco quanto riportato poco fa: Declan Rice ed Ezri Konsa hanno segnato nei primi 18 minuti e Bukayo Saka ne ha aggiunti altri due prima dell’intervallo mentre l’Inghilterra è salita in vantaggio per 4-0 contro la Francia nello spareggio per il terzo posto della Coppa del Mondo 2026 di sabato. Si comincia velocemente dall’Inghilterra! Declan Rice segna il gol del vantaggio al 3? contro la Francia pic.twitter.comID4u3rXOuM – Partita del giorno (@BBCMOTD) 18 luglio 2026 Rice dell’Arsenal ha segnato dalla distanza dopo due minuti e 14 secondi prima che Konsa colpisse di testa la consegna del centrocampista, con Saka che sparava dopo che Marcus Rashford ha mostrato un’ammirevole compostezza per mettere in rete i Gunners. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Inghilterra-Francia in diretta: Kylian Mbappe “non riesce a credere” ai gol della Coppa del Mondo 2026 mentre Rice, Konsa e Saka danno ai Three Lions un vantaggio per 4-0 nel primo tempo negli spareggi

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France and England Face off in Bronze Final & Kylian Mbappe and Harry Kane Eye Golden Boot Award

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