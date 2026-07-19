Francesca Chillemi e il suo compagno hanno deciso di rimandare le nozze. La coppia avrebbe scelto di posticipare l’evento per motivi legati a questioni familiari. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle ragioni di questa decisione. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito ulteriori elementi o tempistiche riguardo alla nuova pianificazione del matrimonio. La notizia è stata riportata da fonti di stampa, senza conferme ufficiali.

Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi avrebbero deciso di posticipare il matrimonio. Dietro questa scelta ci sarebbe un desiderio familiare di una dolcezza infinita! Leggi anche: Francesca Chillemi mostra finalmente la figlia: nessuna malattia, la verità dopo le fake news orrende La vita privata di Francesca Chillemi continua a suscitare grande curiosità, nonostante la riservatezza sempre mantenuta dall’attrice. Da circa due anni, l’ex Miss Italia è legata sentimentalmente all’imprenditore napoletano Eugenio Grimaldi. Entrambi hanno scelto fin dall’inizio di proteggere il rapporto, evitando dichiarazioni frequenti e apparizioni costruite per attirare l’attenzione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Francesca Chillemi e il suo compagno hanno rimandato il matrimonio: ma che succede? Cosa c’è dietro?

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