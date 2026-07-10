Il matrimonio tra Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi è stato rinviato. La coppia preferisce aspettare che la figlia, nata nel 2025, cresca abbastanza da partecipare alla cerimonia. La decisione è stata comunicata in modo ufficiale e riguarda il momento in cui si svolgerà la celebrazione. La coppia è legata dal 2024 e ha deciso di posticipare le nozze per permettere alla figlia di essere presente.

La coppia vorrebbe aspettare che la figlia, nata prematuramente nel 2025, come anticipato da Il Giornale d'Italia, cresca ancora un po', in modo che possa partecipare attivamente alla cerimonia Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi, manager napoletano al quale è legata dal 2024, hanno deciso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Francesca Chillemi, rinviato il matrimonio con Eugenio Grimaldi "per aspettare che la figlia Amelia Smeralda possa portare le fedi"

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Francesca Chillemi non si sposa, matrimonio saltato: il motivo riguarda la figlia Amelia

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