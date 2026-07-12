Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi rinviano il matrimonio | dietro la scelta c’è un dolce desiderio per la figlia

Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi hanno deciso di rinviare il loro matrimonio. La coppia, insieme da circa due anni e genitori di una bambina nata lo scorso autunno, ha scelto di posticipare le nozze. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli.

Niente matrimonio nell’immediato per Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi, visto che la coppia, legata da circa due anni e genitori della piccola Amelia Smeralda, nata lo scorso autunno, ha deciso di posticipare il grande passo. Ma non si tratta di una crisi, né di ripensamenti dell’ultimo minuto: il motivo del rinvio è tra i più teneri che si possano immaginare. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi nella rubrica “I buoni, i belli, i cattivi”, l’attrice ed ex Miss Italia avrebbe espresso un desiderio preciso: vedere la sua bambina portare le fedi nuziali all’altare. Non una semplice presenza scenica, ma un coinvolgimento consapevole nel giorno più importante di mamma e papà. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Francesca Chillemi e Eugenio Grimaldi rinviano il matrimonio per la famiglia

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Francesca Chillemi, rinviato il matrimonio con Eugenio Grimaldi per aspettare che la figlia Amelia Smeralda possa portare le fedi x.com

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