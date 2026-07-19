Il Benevento ha battuto il Calvi 22-0 in un'amichevole allo stadio Imbriani. Salvemini ha segnato cinque reti, Mignani quattro. La squadra di casa ha segnato altri 13 gol, con diversi giocatori in rete. La partita si è giocata sotto la pioggia, con il Benevento che ha dominato fin dall'inizio. Questa è la seconda uscita stagionale per la formazione campana.

Tempo di lettura: 2 minuti Seconda amichevole della stagione per il Benevento che questo pomeriggio ha affrontato il Calvi (seconda categoria) all’Antistadio Imbriani. I giallorossi si sono imposti con il punteggio di 22-0 denotando ulteriori progressi dopo le dodici reti rifilate all’ Equipe Campania mercoledì scorso. La prima frazione si è chiusa con i giallorossi avanti 13-0 grazie alle reti di Salvemini (5), Tumminello (2), Siatounis (2), Lamesta (3) e ad un’autorete mentre nella ripresa sono andati a segno Mignani (5), Carfora (3) Logan (1) e Mehic (1). Debutto nel secondo tempo per l’ultimo acquisto Sernicola che si è mosso bene come esterno basso nella difesa a quattro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - FOTO/ Benevento-Calvi 22-0, pioggia di gol: manita di Salvemini e Mignani

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