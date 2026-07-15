FOTO Benevento 12 reti all’Equipe Campania | Salvemini on fire

Il Benevento ha concluso il primo allenamento congiunto della stagione con una vittoria di 12-0 contro l’Equipe Campania, squadra composta da calciatori in cerca di un team. La partita si è svolta nel tardo pomeriggio sotto un sole ancora intenso. Tra i marcatori, Salvemini si è distinto per le sue prestazioni. È stata la prima uscita ufficiale della squadra in vista della nuova stagione.

Tempo di lettura: 3 minuti Primo allenamento congiunto della stagione per il Benevento che nel tardo pomeriggio, sotto un sole ancora cocente ha superato 12-0 l’ Equipe Campania, squadra composta da calciatori in cerca di un team molti dei quali di buon livello. Per l’occasione porte aperte all’Imbriani con un nutrito gruppo di tifosi (circa 300) che hanno affollato gli spalti dell’impianto intitolato al compianto capitano dei giallorossi. Da un punto di vista tecnico o tattico, poco o nulla da segnalare trattandosi della prima uscita e con tanti calciatori giallorossi inoltre in partenza. La prima rete della stagione è stata messa a segno da Tumminello su calcio di rigore, con l’ex Crotone regolarmente in campo nonostante la squalifica trattandosi di un allenamento congiunto e non una amichevole ufficiale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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