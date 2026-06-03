Durante il campionato nazionale di Karate Ukdi, a Scauri, sono state consegnate numerose medaglie alla squadra di Benevento. La competizione si è svolta il 30 e 31 maggio, coinvolgendo 550 atleti provenienti da tutta Italia. La manifestazione si è svolta in due giornate di gare intense, con numerosi incontri e premi assegnati agli atleti più meritevoli.

Tempo di lettura: 3 minuti Due giorni di gare a Scauri, in provincia di Latina, dove sabato 30 e domenica 31 maggio si sono ritrovati 550 atleti per disputare le finali nazionali UKD Italia di karate. 34 gli atleti della Seishinkan, provenienti dalle palestre di Foglianise, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio e dalla palestra Olimpia di Benevento. Dalle categorie childrens a quelle agonistiche le medaglie in totale sono 33 (11 d’oro, 8 d’argento e 14 di bronzo). I nostri rappresentanti hanno affrontato l’importante evento con impegno e determinazione, pur partecipando in categorie molto competitive. I Maestri Alfredo TESTA e Luisa MILONE, in veste di coach, hanno supportato le prove degli atleti che hanno finito per regalare grandi soddisfazioni al team sannita del presidente Christian ORLACCHIO. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Campionato nazionale di Karate Ukdi, pioggia di medaglie per la Seishinkan Benevento

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