Forti temporali | scatta l’allerta meteo per domani in Emilia Romagna

Domani in Emilia Romagna è prevista un’allerta gialla a causa di forti temporali. Secondo il bollettino di Arpae e Protezione civile, nelle prime ore del 20 luglio, si attendono temporali intensi nelle zone di pianura vicino al Po. La situazione riguarda principalmente le aree pianeggianti della regione, con condizioni di maltempo che potrebbero protrarsi durante la giornata.

Bologna, 19 luglio 2026 – Tornano i temporali estivi in Emilia Romagna: l’Arpae e la Protezione civile hanno infatti diramato un’ allerta gialla per la giornata di domani in gran parte della regione “ Nelle prime ore di lunedì 20 luglio – si legge nel bollettino Arpae – si prevedono temporali forti sulle aree di pianura in prossimità del Po. Successivamente, nel corso della giornata l'aumento delle temperature favorirà lo sviluppo di temporali anche sul resto del territorio regionale, più probabili sulle aree appenniniche del settore centro-orientale. Nelle zone interessate dai fenomeni non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua e del reticolo minore, nonché localizzati allagamenti in ambito urbano”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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TEMPORALI VIOLENTI! Scatta l'Allerta Rossa

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