Sabato di forti temporali allerta meteo in Emilia-Romagna | le zone colpite
Nella giornata di sabato, in particolare in Emilia-Romagna, si sono registrati intensi temporali che hanno portato a un'allerta meteo. La regione ha vissuto un maggio caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili, con l'Appennino reggiano e modenese che si sono svegliati coperti di neve. Durante la giornata, le piogge si sono alternate a momenti di sole, creando un clima instabile che ha coinvolto diverse zone della regione. La situazione ha richiesto attenzione alle previsioni e alle allerte diramate dalle autorità locali.
Bologna, 15 maggio 2026 – Questa settimana continua a essere altalenante dal punto di vista meteo. A dir la verità, è un maggio pazzerello e anomalo: oggi risveglio in bianco sugli Appennini reggiano e modenese e continuano a alternarsi piogge e sprazzi di sole in continuazione. Sembrano essersi ristabilite le condizioni a Corno alle Scale, invece. Se qualche giorno fa si prevedeva neve domenica 17 maggio, proprio in concomitanza dell’arrivo della tappa 9 del Giro d’Italia, ora le previsioni aggiornate propongo una mattinata soleggiata e qualche goccia di pioggia sulla catena appenninica nel pomeriggio. Poi cieli di nuovo sereni in serata. Allerta gialla per temporali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
METEO – Forti Piogge e Temporali | Criticità su Molte Zone
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