Sabato di forti temporali allerta meteo in Emilia-Romagna | le zone colpite

Nella giornata di sabato, in particolare in Emilia-Romagna, si sono registrati intensi temporali che hanno portato a un'allerta meteo. La regione ha vissuto un maggio caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili, con l'Appennino reggiano e modenese che si sono svegliati coperti di neve. Durante la giornata, le piogge si sono alternate a momenti di sole, creando un clima instabile che ha coinvolto diverse zone della regione. La situazione ha richiesto attenzione alle previsioni e alle allerte diramate dalle autorità locali.

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