Oltre 200 ragazzi si sono radunati sul viale Morin di Forte dei Marmi, causando schiamazzi e buttando decine di biciclette all’angolo della strada. La situazione ha creato disagi e situazioni di pericolo per i passanti, con rumori molesti che si sono protratti durante la notte. La polizia è intervenuta per disperdere la folla e ripristinare la sicurezza lungo la strada. Nessun dettaglio su eventuali sanzioni o denunce.

Forte dei Marmi, 19 luglio 2026 – Schiamazzi, decine e decine di bici buttate all’angolo della strada e, soprattutto, pericolo per chi si trovava a transitare lungo viale Morin. La notte scorsa ci sono state ripetute segnalazioni al commissariato di polizia di Vittoria Apuana per l’incredibile assembramento di giovani fuori da un locale. Si parla di circa 200 persone. Intorno alle 4 di notte i ragazzi erano ancora sulla via a intrattenersi, ostacolando il passaggio delle auto e creando disturbo al riposo dei clienti dei vicini hotel lusso. All’arrivo della polizia la situazione si è normalizzata, con l’invito al titolare dell’attività di regimare quella concentrazione di giovanissimi con l’impiego di steward. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Forte dei Marmi, oltre 200 ragazzi sul viale Morin, proteste per gli schiamazzi notturni

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