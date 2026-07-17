Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® arrivano sul litorale romano | shopping glamour a Santa Marinella e Ostia

Da funweek.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® sono arrivati sul litorale romano, con bancarelle di prodotti di qualità che saranno presenti a Santa Marinella e Ostia. L’evento si svolgerà sabato 18 e domenica 19, offrendo un mercato con articoli di vario genere. La manifestazione si ripete in questa stagione, attirando visitatori interessati a shopping di livello. La presenza delle bancarelle si inserisce nelle iniziative estive delle località costiere.

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A grande richiesta, le storiche e amatissime bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia tornano a colorare l’estate romana. Sabato 18 e domenica 19 luglio 2026, l’originale ed unico Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® farà tappa a Santa Marinella e Ostia per un weekend all’insegna dello shopping esclusivo, del glamour e della convenienza. L’intero litorale romano si prepara così a vivere un’esperienza unica, trasformandosi in una vera e propria “boutique a cielo aperto”. I visitatori troveranno un autentico spettacolo itinerante fatto di banchi selezionati, eccellenze 100% Made in Italy e il meglio dell’artigianato contemporaneo, capace di far rivivere le magiche e storiche atmosfere della Versilia. 🔗 Leggi su Funweek.it

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