Il Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® torna nel territorio di Trezzano sul Naviglio sabato 30 maggio. Dopo una pausa, il gruppo di ambulanti ripropone il proprio spettacolo, attirando nuovamente l’attenzione del pubblico locale. La data segna il ritorno delle bancarelle di prodotti vari, organizzate in modo da garantire la presenza di diversi espositori. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e con accesso libero.

Finalmente, ed a grande richiesta, tornano nel Milanese con il loro show Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le storiche bancarelle del mercato di qualità più famoso ed amato d’Italia! Un evento esclusivo, da non confondere con le tante velleitarie imitazioni, che porta con sé l’energia e lo stile inconfondibile del vero format originale. La zona della Città Metropolitana di Milano si prepara dunque a vivere un’esperienza di shopping unica: bancarelle selezionate, eccellenze Made in Italy, capi moda irresistibili e il meglio dell’artigianato contemporaneo. Un vero e proprio spettacolo itinerante che, ovunque, attira e conquista migliaia di visitatori.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a TREZZANO SUL NAVIGLIO sabato 30 maggio

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