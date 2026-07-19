Formula 1 Kimi trionfa anche in Belgio in una gara bellissima | gli highlights
Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Belgio a Spa, conclusosi con una gara molto apprezzata. La corsa è stata caratterizzata da numerosi momenti di interesse e spettacolo, senza dettagli specifici sui tempi o le strategie adottate. La vittoria arriva al termine di una competizione che ha coinvolto vari piloti e ha offerto un risultato finale che ha soddisfatto gli appassionati. Gli highlight della gara mostrano le fasi più salienti dell'evento.
A Spa trionfa Kimi Antonelli al termine di un Gran Premio stupendo. Riguarda gli highlights di una gara bellissima. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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SUPER KIMI ANTONELLI VINCE IL GP DEL BELGIO
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