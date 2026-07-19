Formula 1 Kimi trionfa anche in Belgio in una gara bellissima | gli highlights

Notizia in breve

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Belgio a Spa, conclusosi con una gara molto apprezzata. La corsa è stata caratterizzata da numerosi momenti di interesse e spettacolo, senza dettagli specifici sui tempi o le strategie adottate. La vittoria arriva al termine di una competizione che ha coinvolto vari piloti e ha offerto un risultato finale che ha soddisfatto gli appassionati. Gli highlight della gara mostrano le fasi più salienti dell'evento.