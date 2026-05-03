Formula 1 Kimi Antonelli da sogno | trionfa anche a Miami e conquista la terza vittoria consecutiva Disastro Ferrari nel finale

Kimi Antonelli ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva in una gara di Formula 1 a Miami, confermando un momento positivo in questa stagione. La corsa si è conclusa con un finale difficile per la Ferrari, che ha subito un disastro nelle fasi finali. Antonelli, ancora giovanissimo, ha portato a casa il successo con una prestazione convincente, mentre i team hanno affrontato diverse sfide in pista.

Il futuro della Formula 1 ha un nome, un cognome e una carta d’identità che recita 19 anni. Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto anche il Gran Premio di Miami, conquistando il suo primo successo in carriera nel Circus al termine di un weekend che lo ha visto entrare ufficialmente nel mito dell’automobilismo. Dopo aver centrato ieri la sua terza pole position consecutiva (in cui ha ricordato Alex Zanardi ), il pilota bolognese leader del Mondiale ha completato l’opera dominando la gara dal primo all’ultimo giro piazzandosi davanti alla McLaren di Lando Norris e alla McLaren di Oscar Piastri. Sesta la Ferrari di Charles leclerc dietro alla Mercedes di George Russell, quarto, e alla Red Bull di Max Verstappen, quinta.🔗 Leggi su Open.online

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