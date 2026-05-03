Formula 1 Gp Miami | Antonelli fantastica pole davanti a Verstappen e Leclerc Kimi | Dedicata a Zanardi

Durante le qualifiche del Gran Premio di Miami di Formula 1, Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position, battendo davanti a tutti Verstappen e Leclerc. Questa è stata una prestazione memorabile per il giovane pilota, che ha conquistato la miglior posizione in griglia. Dopo il giro veloce, Antonelli ha dedicato il risultato ad Alex Zanardi, ricordando il campione e la persona che ha sempre ispirato molti nel mondo delle corse.

MIAMI – Pole position storica e una dedica carica di emozione ad Alex Zanardi per uno dei talenti più luminosi della Formula, Kimi Antonelli. Il pilota emiliano della Mercedes conquista la terza partenza al palo di fila girando in 1’27"798 precedendo l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’27"964) e al monegasco della Ferrari Charles Leclerc (1’28"143). Antonelli firma così un’impresa che lo inserisce nell’olimpo della della Formula 1: solo Ayrton Senna e Michael Schumacher erano riusciti a ottenere tre pole consecutive così presto nella loro carriera. Quarta piazza per il vincitore della sprint, l’inglese della McLaren Lando Norris (1’28"183) che si lascia alle spalle i connazionali George Russell (1’28"197) con la Mercedes e Lewis Hamilton (1’28"319) con la Ferrarie il compagno di scuderia, l’australiano Oscar Piastri (1’28"500).🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Formula 1, Gp Miami: Antonelli, fantastica pole davanti a Verstappen e Leclerc. Kimi: “Dedicata a Zanardi” Notizie correlate Pole per Antonelli al Gp di Miami davanti a Verstappen e LeclercMIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) in pole position nel Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di F1... Leggi anche: Kimi Antonelli sublime: fa la pole pure al GP Miami, poi Verstappen e Leclerc Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Non l'hai vista la Sprint di Miami? Allora non perderla qui: è stata spettacolare; Formula 1, Gp Miami: dalle libere alla gara, orari, programma e dove vederlo in tv e streaming; GP Miami, libere allungate da 60 a 90 minuti: ecco perché; Formula 1 2026: Gp Miami, orari tv e diretta streaming. Formula 1 oggi, orari TV del GP Miami su TV8 e Sky e dove vederlo: Cambia l’orario di partenza, Antonelli in poleLa Formula 1 torna in pista oggi per il GP Miami. Antonelli in pole nella griglia di partenza davanti a Verstappen e Leclerc dopo le qualifiche. Orario di partenza alle 19:00. La F1 ha deciso di cambi ... fanpage.it Formula 1, oggi Gp Miami: orario, griglia di partenza e dove vederloTorna la Formula 1. Oggi, domenica 3 maggio, è il giorno del Gp di Miami. Si riparte dal dominio delle McLaren nella gara sprint di ieri, con Lando Norris davanti a Oscar Piastri. In pole position sca ... adnkronos.com Formula 1, oggi Gp Miami: orario, griglia di partenza e dove vederlo x.com F1,GP MIAMI: SERENA WILLIAMS NEL BOX FERRARI "Ho sempre amato la formula uno e la Ferrari, oggi sono venuta a salutare i miei amici" Ottima scelta Serena serenawilliams ig - facebook.com facebook