Formula 1 GP Belgio | che partenza! Super Kimi scintille Hamilton-Russell

Notizia in breve

Al via del GP del Belgio a Spa, Kimi Raikkonen ha fatto una partenza eccezionale, sorpassando diversi avversari e salendo velocemente in classifica. Charles Leclerc è riuscito a mantenere la posizione di testa, mentre Lewis Hamilton e George Russell sono entrati in collisione, causando scintille tra i due. Il primo giro si è concluso con diverse posizioni cambiate e momenti di tensione tra i piloti.