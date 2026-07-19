Formula 1 GP Belgio | che partenza! Super Kimi scintille Hamilton-Russell
Al via del GP del Belgio a Spa, Kimi Raikkonen ha fatto una partenza eccezionale, sorpassando diversi avversari e salendo velocemente in classifica. Charles Leclerc è riuscito a mantenere la posizione di testa, mentre Lewis Hamilton e George Russell sono entrati in collisione, causando scintille tra i due. Il primo giro si è concluso con diverse posizioni cambiate e momenti di tensione tra i piloti.
Gli highlights del primo giro a Spa, in Belgio. Dal super avvio di Kimi e Leclerc allo scontro Hamilton-Russell: lo show c'è stato subito!. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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