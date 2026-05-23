George Russell ha ottenuto la pole position nel GP del Canada, la terza consecutiva a Montreal. La sua vettura ha registrato il miglior tempo, seguito dal compagno Kimi Antonelli. Norris e Piastri sono rispettivamente terzo e quarto. La Ferrari di Hamilton si è classificata solo quinta. La sessione di qualifiche si è conclusa con Russell in testa, davanti a Antonelli e alle McLaren.

MONTREAL – George Russell conquista la pole position del GP Canada, la terza consecutiva a Montreal: il britannico precede il compagno Kimi Antonelli, poi le McLaren di Norris e Piastri. Quinto Hamilton davanti a Verstappen, ottavo Leclerc. “È sempre una sfida fare due qualifiche in due giorni – ha detto Russell al termine delle qualifiche. Abbiamo dovuto rivedere tutto prima dell’ultimo tentativo, sembrava tutto andare per il peggio dopo ilprimo tentativo e invece è arrivata la pole. Abbiamo fatto dei cambiamenti di assetto anche in vista della giornata di domani (prevista pioggia) – conclude Russell – è stato bello essere riusciti a rimettere insieme i pezzi in Q3". 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Formula 1, Gp Canada: pole di Russell davanti a Kimi Antonelli. Solo quinta la Ferrari di Hamilton

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