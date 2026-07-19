Fontana attacca Urso e riesuma la lotta per la Padania
Attilio Fontana ha criticato il ministro dell’Industria, riaffermando l’orientamento della Lega verso una maggiore autonomia del Nord. La sua posizione si inserisce nel dibattito interno al partito, che si scontra tra il mantenimento dell’identità territoriale e il progetto di un partito nazionale. La discussione riguarda anche la possibilità di riprendere la lotta per la Padania, tema che si riaccende nelle ultime settimane.
Il dibattito all’interno della Lega è in corso già da settimane: tornare ad essere il partito del Nord o continuare con il progetto del partito nazionale fin qui perseguito dal segretario federale, Matteo Salvini? Ammesso che ce ne fosse bisogno, Attilio Fontana ha appena dato prova di essere a favore della prima opzione. Venerdì sera, dal palco della festa del Carroccio di Sumirago e Albizzate, in provincia di Varese, il presidente della Regione ha attaccato Roma, ha attaccato Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, e ha esortato i leghisti a non essere molli. Un combinato di “romaladrona“ e “celodurismo“ che riporta alla mente Umberto Bossi, citato da Fontana, e la Lega delle origini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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