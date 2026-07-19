Il dibattito all’interno della Lega è in corso già da settimane: tornare ad essere il partito del Nord o continuare con il progetto del partito nazionale fin qui perseguito dal segretario federale, Matteo Salvini? Ammesso che ce ne fosse bisogno, Attilio Fontana ha appena dato prova di essere a favore della prima opzione. Venerdì sera, dal palco della festa del Carroccio di Sumirago e Albizzate, in provincia di Varese, il presidente della Regione ha attaccato Roma, ha attaccato Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, e ha esortato i leghisti a non essere molli. Un combinato di “romaladrona“ e “celodurismo“ che riporta alla mente Umberto Bossi, citato da Fontana, e la Lega delle origini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fontana attacca Urso e riesuma la lotta per la Padania

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