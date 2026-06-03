Oggi si svolge un incontro tra il presidente della Regione e il ministro dello Sviluppo Economico per discutere della legge approvata dal Consiglio regionale, che regola l’apertura di nuovi Data center in Lombardia. Durante il vertice, si valuta anche la possibilità di rinunciare alla nomina di un commissario per la gestione del settore. La discussione riguarda principalmente le modalità di attuazione della normativa e eventuali modifiche.

Oggi il presidente della Regione, Attilio Fontana, e il ministro dello Sviluppo Economico, Adolfo Urso, si incontreranno per confrontarsi sulla legge appena approvata dal Consiglio regionale, quella che disciplina l’apertura di nuovi Data center in Lombardia. Da parte del ministro c’è la volontà di capire se, come e quanto recepire della legge lombarda, la prima ad essere varata da una Regione. Inevitabilmente si affronterà anche il tema del commissario straordinario al quale lo stesso Urso vorrebbe affidare tre Campus di Data center da realizzarsi a Bertonico (Lodi), Opera e Settimo Milanese (Milano in ambo i casi) a cura della EdgeConneX. Sul punto da Palazzo Lombardia trapela ottimismo: anche alla luce della nuova legge, il Governo dovrebbe rinunciare al commissario, non sono attese criticità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Data center, incontro Urso-Fontana. Possibile la rinuncia al commissario

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