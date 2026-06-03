Data center in Lombardia | Fontana e Urso decidono il futuro dei siti

Il governatore e un assessore hanno deciso come procedere con i cantieri dei nuovi data center in Lombardia, senza nominare un commissario straordinario. Sono stati individuati i luoghi specifici per tre campus tecnologici di EdgeConneX, anche se non sono stati forniti dettagli precisi sulle località. La gestione delle attività e le modalità di coordinamento saranno definite senza l'intervento di figure straordinarie.

Come cambierà la gestione dei cantieri senza un commissario straordinario?. Dove sorgeranno esattamente i tre nuovi campus tecnologici di EdgeConneX?. Perché le vecchie cave dismesse diventeranno i nuovi centri dati?. Quali impatti avrà questa legge sulla rigenerazione urbana lombarda?.? In Breve EdgeConneX realizzerà tre campus tecnologici a Bertonico, Opera e Settimo Milanese.. Manfredi Palmeri propone l'uso di cave e miniere dismesse per i data center.. La strategia mira a ridurre il consumo di suolo e ottimizzare i consumi energetici.. La nuova legge regionale punta a evitare la nomina di un commissario straordinario.. Fontana e Urso si incontrano oggi per definire il futuro dei data center in Lombardia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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