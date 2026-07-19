fondazione alma ricerca finanziati quattro progetti

La Fondazione Alma Ricerca ha finanziato quattro nuovi progetti di ricerca. La decisione è stata annunciata a 24 anni dalla morte di Luisa Fanti Melloni. La sua eredità viene ricordata come un contributo importante alla ricerca cardiologica nella zona di Bologna. La fondazione ha destinato fondi per sostenere studi nel settore.

Sono passati 24 anni dalla scomparsa di Luisa Fanti Melloni, eppure il suo lascito continua a far battere il cuore della ricerca cardiologica bolognese. Martedì alle 18.30 nella parrocchia di San Giovanni in Monte sarà celebrata una messa in ricordo della benefattrice e del marito Vincenzo Melloni, nell’anniversario della sua scomparsa, avvenuta a Bologna nel 2002. Fu la stessa Fanti Melloni a scegliere, con lungimiranza, di destinare il proprio patrimonio alla promozione della ricerca sulle cure dell’infarto cardiaco e, più in generale, della cardiologia, istituendo con il proprio testamento una fondazione a lei intitolata. Nel 2022 la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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