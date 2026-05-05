Fondazione Perugia | avanzo a 19 milioni e 301 progetti finanziati

La Fondazione di Perugia ha annunciato un avanzo di 19 milioni di euro e ha approvato il finanziamento di 301 progetti. Sono stati generati 26 milioni di euro di proventi finanziari, secondo i dati ufficiali. I fondi di 9,9 milioni di euro sono stati assegnati a diversi settori, senza specificare quali. La comunicazione è stata diffusa attraverso i documenti ufficiali della fondazione.

? Cosa scoprirai Come sono stati generati 26 milioni di euro di proventi finanziari?. Quali settori riceveranno i 9,9 milioni di euro stanziati per i progetti?. Perché sono stati accantonati 12 milioni di euro per il futuro?. Come influirà questo surplus sulla capacità di intervento nel territorio?.? In Breve Patrimonio netto raggiunto a 485 milioni con rendimento finanziario dell'11,8%.. Erogati 9,9 milioni di euro per 301 progetti tra cultura e sociale.. Totale erogazioni storiche al territorio pari a 282 milioni di euro.. Accantonati 12 milioni di euro per garantire interventi e progetti futuri.. La Fondazione Perugia chiude l’esercizio...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fondazione Perugia: avanzo a 19 milioni e 301 progetti finanziati Notizie correlate Fondazione Perugia, il bilancio 2025 chiude in crescita: 19 milioni di avanzo e progetti a sostegno del territorioSi chiude con risultati in crescita e una solida capacità di intervento sul territorio il bilancio 2025 della Fondazione, che conferma il proprio... Umbria, Fondazione di Perugia: 12 milioni per nuovi progetti nel 2026? Cosa sapere Fondazione di Perugia accantona 12 milioni di euro per nuovi progetti nel 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fondazione Perugia. Avanzo di 19,1 mln e quasi 10 al territorio; Fondazione Perugia, bilancio 2025 in crescita: avanzo da 19,1 milioni; Fondazione Perugia, bilancio 2025 in crescita; Fondazione Perugia il bilancio è in crescita. Fondazione Perugia, il bilancio 2025 chiude in crescita: 19 milioni di avanzo e progetti a sostegno del territorioNell'anno passato la Fondazione ha deliberato interventi per 9,9 milioni di euro sostenendo 301 progettualità su cultura, sviluppo locale, educazione e sociale ... perugiatoday.it La Fondazione di Perugia è l'arma in più dell'Umbria: 12 milioni di investimenti per il 2026Il bilancio 2025 si è chiuso con conti in ordine e in crescita questo consentirà di attuare un bando 2026 con più risorse rispetto al passato ... perugiatoday.it Fondazione Perugia, il bilancio 2025 chiude in crescita: 19 milioni di avanzo e progetti a sostegno del territorio Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook