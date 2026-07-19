Un ragazzo di 15 anni è morto dopo aver ricevuto una scarica elettrica durante una visita a un luna park in Liguria. Le autorità hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo e continuano le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente. La vittima si trovava nel parco di Spotorno al momento dell’incidente. Non sono state fornite altre informazioni sulle cause specifiche dell’evento.

SARONNO (Varese) Proseguono le indagini sulla morte di Alessio Colletti, il ragazzo di 15 anni di Saronno deceduto dopo essere stato colpito da una scarica elettrica mentre si trovava al luna park di Spotorno, in Liguria. La Procura di Savona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, per accertare eventuali responsabilità nella tragedia avvenuta nella serata di giovedì 16 luglio. Gli investigatori dovranno ricostruire nel dettaglio quanto accaduto nei pressi del Calciometro, l’attrazione sulla quale il giovane sarebbe rimasto folgorato. Per questo motivo l’intero luna park è stato posto sotto sequestro, mentre il Comune di Spotorno ha avviato verifiche sulle autorizzazioni e sulle licenze delle società che gestiscono le attrazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Folgorato al Luna Park. Aperto un fascicolo per omicidio colposo

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