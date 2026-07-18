Folgorato al luna park martedì l’autopsia sul 15enne

Notizia in breve

L’autopsia sul corpo di un ragazzo di 15 anni, morto folgorato durante un giro in una delle attrazioni di un luna park, è prevista per martedì pomeriggio. Il decesso è avvenuto mentre il giovane si trovava a Spotorno, in provincia di Savona. La causa della morte è attribuita a una scarica elettrica. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.