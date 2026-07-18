Folgorato al luna park martedì l’autopsia sul 15enne
L’autopsia sul corpo di un ragazzo di 15 anni, morto folgorato durante un giro in una delle attrazioni di un luna park, è prevista per martedì pomeriggio. Il decesso è avvenuto mentre il giovane si trovava a Spotorno, in provincia di Savona. La causa della morte è attribuita a una scarica elettrica. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.
Verrà eseguita il prossimo martedì pomeriggio l’ autopsia sul corpo di Alessio Colletti, il ragazzo di 15 anni morto folgorato da una scarica elettrica mentre giocava in una delle attrazioni del luna park di Spotorno, in provincia di Savona. Intanto si va verso l’iscrizione nel registro degli indagati del titolare della giostra, atto dovuto per consentire a tutte le parti di procedere alla nomina di consulenti che partecipino agli atti non ripetibili della fase di indagine. Ci sarà nei prossimi giorni anche l’incarico per una perizia elettrotecnica che servirà a chiarire il contesto dell’accaduto ed eventuali malfunzionamenti che, se riscontrati, potrebbero contribuire a chiarire il quadro insieme a possibili sopralluoghi di verifica e se necessario a misurazioni strumentali. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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