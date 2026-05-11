Bambino di cinque anni morto al Meyer aperto un fascicolo per omicidio colposo in procura
La procura di Firenze ha avviato un’indagine dopo la morte di un bambino di cinque anni avvenuta durante un ricovero presso l’ospedale pediatrico Meyer nella notte tra l’8 e il 9 maggio. Un fascicolo è stato aperto per omicidio colposo, e al momento sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso. Nessuna altra informazione è stata resa nota, né sono stati ancora effettuati eventuali provvedimenti.
FIRENZE – La Procura di Firenze ha ufficialmente aperto un fascicolo per omicidio colposo in merito alla tragica scomparsa del bambino di 5 anni, deceduto nella notte tra l’8 e il 9 maggio durante un ricovero all’ospedale pediatrico Meyer. L’inchiesta, che al momento non vede alcun nome iscritto nel registro degli indagati, è un atto necessario per consentire lo svolgimento degli accertamenti irripetibili volti a fare luce sulle cause di una morte definita dagli stessi vertici ospedalieri come “improvvisa e inaspettata”. Negli uffici del Palazzo di Giustizia trapela che i magistrati hanno già provveduto al sequestro e all’acquisizione delle cartelle cliniche del piccolo paziente.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Notizie correlate
Pennabilli (RN), morto bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio, aperto fascicolo per omicidio colposoIl 12enne è morto nella notte tra giovedì e venerdì; poche ore prima i medici ne avevano dichiarato la morte cerebrale È stato dichiarato morto nella...
Leggi anche: Bambino di 5 anni morto all'ospedale Meyer di Firenze, inchiesta per omicidio colposo contro ignoti
Argomenti più discussi: Cefalù, bimbo di 5 anni travolto da un furgone sul lungomare: è gravissimo; Ricoverato per accertamenti, bimbo di 5 anni muore al Meyer di Firenze: Decesso inaspettato; La principessa Kate: Genitori come giardinieri, nutrono la crescita dei bimbi. La sua guida allo sviluppo socio-emotivo; Bambino di cinque anni muore al Meyer. Aperta inchiesta.
FILIPPINO LIPPI (Prato 1457 - Firenze 1504) MADONNA COL BAMBINO CON SAN GIOVANNI BATTISTA FANCIULLO E CINQUE ANGELI (Tondo Corsini) - 1481/1482 Firenze - Collezione Ente Cassa di Risparmio di Firenze x.com
La procura di Firenze ha disposto l'autopsia per stabilire le cause della morte di un bambino di cinque anni che era stato ricoverato al Meyer per frequenti mal di pancia. Lo riporta La Nazione. Il bambino è morto la notte tra venerdì e sabato scorsi mentre d facebook
Axe Cop: The RPG -Scritto da un Bambino di Cinque Anni, Arriva su Console il 4 Maggio reddit
Bimbo di 5 anni muore al pediatrico Meyer, era ricoverato per accertamentiUn bambino di 5 anni è morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi al pediatrico Meyer di Firenze dove era ricoverato per sottoporsi ad accertamenti. A darne notizia in serata è l'ospedale fiorentin ... ansa.it