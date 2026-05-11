La procura di Firenze ha avviato un’indagine dopo la morte di un bambino di cinque anni avvenuta durante un ricovero presso l’ospedale pediatrico Meyer nella notte tra l’8 e il 9 maggio. Un fascicolo è stato aperto per omicidio colposo, e al momento sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso. Nessuna altra informazione è stata resa nota, né sono stati ancora effettuati eventuali provvedimenti.

FIRENZE – La Procura di Firenze ha ufficialmente aperto un fascicolo per omicidio colposo in merito alla tragica scomparsa del bambino di 5 anni, deceduto nella notte tra l’8 e il 9 maggio durante un ricovero all’ospedale pediatrico Meyer. L’inchiesta, che al momento non vede alcun nome iscritto nel registro degli indagati, è un atto necessario per consentire lo svolgimento degli accertamenti irripetibili volti a fare luce sulle cause di una morte definita dagli stessi vertici ospedalieri come “improvvisa e inaspettata”. Negli uffici del Palazzo di Giustizia trapela che i magistrati hanno già provveduto al sequestro e all’acquisizione delle cartelle cliniche del piccolo paziente.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Bambino di cinque anni morto al Meyer, aperto un fascicolo per omicidio colposo in procura

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