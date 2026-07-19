fisco e scadenza del 20 luglio chi deve pagare saldo 2025 e primo acconto 2026

Entro il 20 luglio 2026, imprese, professionisti e titolari di partita Iva devono effettuare il pagamento del saldo delle imposte relative al 2025 e del primo acconto per il 2026. La scadenza riguarda i versamenti derivanti dalle dichiarazioni fiscali e può essere effettuata senza applicazione di maggiorazioni.

Il 20 luglio 2026 c’è un appuntamento importante con il Fisco per molti contribuenti italiani. Entro questa data, infatti, imprese, professionisti e alcuni titolari di partita Iva possono effettuare senza maggiorazioni i versamenti che derivano dalle dichiarazioni fiscali, in particolare il saldo delle imposte 2025 e il primo acconto 2026. Chi deve pagare entro il 20 luglio. La proroga è stata introdotta dall’articolo 6 del decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, che ha spostato il termine ordinario dal 30 giugno al 20 luglio senza applicare interessi aggiuntivi. Non cambia l’importo dovuto, ma soltanto il calendario dei pagamenti. La proroga... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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IMU 2026: chi deve pagare e per quanti mesi

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Dal 3 agosto 2026 la Carta d'Identità Cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza. Resterà valida come documento di identificazione in Italia (anche presso i Consolati). Visita il sito del Consolato per maggiori informa x.com

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