Rottamazione quater scadenza rinviata all’8 giugno | chi deve pagare e cosa rischia

Notizia in breve

La scadenza per il pagamento della rata della rottamazione quater è stata prorogata all’8 giugno. Chi non ha ancora versato il 31 maggio ha ora qualche giorno in più. Non effettuare il pagamento entro questa nuova data comporta il rischio di perdere i benefici della rottamazione e di incorrere in sanzioni o interessi di mora. La proroga è stata annunciata ufficialmente, ma non sono previsti ulteriori rinvii.