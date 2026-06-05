Rottamazione quater scadenza rinviata all’8 giugno | chi deve pagare e cosa rischia
La scadenza per il pagamento della rata della rottamazione quater è stata prorogata all’8 giugno. Chi non ha ancora versato il 31 maggio ha ora qualche giorno in più. Non effettuare il pagamento entro questa nuova data comporta il rischio di perdere i benefici della rottamazione e di incorrere in sanzioni o interessi di mora. La proroga è stata annunciata ufficialmente, ma non sono previsti ulteriori rinvii.
Il 31 maggio era il termine ufficiale per il versamento della rata della rottamazione quater, ma i contribuenti che non hanno ancora provveduto dispongono di qualche giorno in più. Questo grazie ai cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge e al differimento dovuto alla Festa della Repubblica del 2 giugno. I pagamenti effettuati entro lunedì 8 giugno 2026 saranno considerati regolari a tutti gli effetti. Cos’è la rottamazione quater. La rottamazione quater riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 e permette di estinguere i propri debiti con il Fisco in condizioni vantaggiose, versando soltanto: le somme dovute a titolo di capitale;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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