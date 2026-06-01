Imu 2026 scadenza il 16 giugno | le istruzioni per pagare l'acconto e chi è esentato

Notizia in breve

L'acconto dell'Imu 2026 deve essere versato entro il 16 giugno. La tassa riguarda tutti i proprietari di immobili, tranne le prime case, fatta eccezione per quelle di lusso. Sono previsti specifici modelli e istruzioni per il pagamento, ma non sono state segnalate variazioni rispetto agli anni precedenti. L'esenzione si applica solo alle abitazioni principali che non rientrano nella categoria delle case di lusso.