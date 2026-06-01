Imu 2026 scadenza il 16 giugno | le istruzioni per pagare l'acconto e chi è esentato
L'acconto dell'Imu 2026 deve essere versato entro il 16 giugno. La tassa riguarda tutti i proprietari di immobili, tranne le prime case, fatta eccezione per quelle di lusso. Sono previsti specifici modelli e istruzioni per il pagamento, ma non sono state segnalate variazioni rispetto agli anni precedenti. L'esenzione si applica solo alle abitazioni principali che non rientrano nella categoria delle case di lusso.
L'acconto dell'Imu 2026 va versato entro il 16 giugno. L'imposta municipale riguarda tutti i proprietari di immobili, anche se sono esentate le prime case - con l'eccezione di quelle di lusso. Il pagamento si può effettuare con modello F24 o bollettino: ecco tutte le istruzioni necessarie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
DICHIARAZIONE IMU 2026: Scadenza e come fare (Guida Rapida)
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