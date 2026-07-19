Fiorentina-Primavera | debutta la squadra di Fabio Grosso con i 35 gradi del Pian di Ripoli Diretta streaming
Il 19 luglio 2026, la Fiorentina Primavera ha disputato la sua prima partita sotto la guida di Fabio Grosso contro la squadra di Aurelio Andreazzoli. La sfida si è svolta sul campo di Pian di Ripoli, con una temperatura di circa 35 gradi. La partita è stata trasmessa in streaming.
BAGNO A RIPOLI – Prima uscita della Fiorentina di Fabio Grosso, oggi 19 luglio 2026, contro la Primavera di Aurelio Andreazzoli. Caldo asfissiante, con termometro a 35 gradi, sul Pian di Ripoli. La partita è stata derubricata ad allenamento congiunto con la Primavera. Intanto è stato annullato l’allenamento a porte aperte di domani, lunedì 20 luglio. Martedì 21 luglio si terrà invece un allenamento a porte aperte allo stadio Curva Fiesole. Mercoledì 21 luglio 2026 amichevole con il Gubbio, alle 19, prima di imbarcarsi una breve tournèe in Inghilterra, dove affronterà QPR (sabato 25 alle 16:00 italiane) e Watford (mercoledì 29 alle 20:30 italiane). 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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