Fiorentina-Primavera | debutta la squadra di Fabio Grosso con i 35 gradi del Pian di Ripoli Diretta streaming

Notizia in breve

Il 19 luglio 2026, la Fiorentina Primavera ha disputato la sua prima partita sotto la guida di Fabio Grosso contro la squadra di Aurelio Andreazzoli. La sfida si è svolta sul campo di Pian di Ripoli, con una temperatura di circa 35 gradi. La partita è stata trasmessa in streaming.