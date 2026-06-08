Un campione del mondo per la Fiorentina | è ufficiale l’arrivo in panchina di Fabio Grosso

Da corrieretoscano.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Fiorentina ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Fabio Grosso come nuovo allenatore. La società ha confermato la firma del contratto tramite i canali ufficiali.

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FIRENZE – Adesso è anche ufficiale: Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina. Il club viola ha rotto gli indugi annunciando la firma del tecnico attraverso i propri canali ufficiali. L’eroe del Mondiale 2006 ha sottoscritto un contratto a lungo termine che lo legherà alla società toscana fino al 2028, con tanto di opzione per un ulteriore rinnovo, sulla base di un ingaggio da 1,2 milioni di euro netti a stagione. “Siamo molto felici di accoglierlo alla Fiorentina – sono state le prime parole di benvenuto del presidente Giuseppe Commisso – Fabio non è soltanto un campione del mondo, è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavoro, idee e risultati, dimostrando di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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