Fabio Grosso dirige la Fiorentina di De Gea

Il nuovo allenatore della Fiorentina è Fabio Grosso, che ha preso il comando della squadra dopo una stagione caratterizzata da molte difficoltà, tra cui la scomparsa di Rocco Commisso. La squadra conta ora anche sull’estremo difensore spagnolo, che ha già iniziato la sua esperienza con il club. La società ha annunciato ufficialmente il cambio di allenatore, senza ulteriori dettagli su eventuali altri movimenti di mercato.

2026-06-08 17:57:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: IL Fiorentina E Davide De Gea Ha già un nuovo allenatore dopo aver vissuto la stagione più turbolenta degli ultimi tempi. inclusa la morte di Rocco Commisso. Fabio Grosso campione del mondo con Italia da giocatore nel 2006, ha lasciato la Sassuolo dopo aver compiuto la salita l’anno scorso per atterrare in Artemio Franchi. Firma fino al 2028. “Siamo molto felici di accogliervi Fabio Grosso al Fiorentina “ha osservato nella sua presentazione Giuseppe B. Commisso. “Non è solo un campione del mondo. È un allenatore che ha forgiato la sua carriera basandosi sul duro lavoro, sulle idee e sui risultati, dimostrando la sua capacità di guidare squadre e affrontare sfide importanti”, ha sottolineato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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