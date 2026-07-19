La Fiorentina ha annunciato di aver acquistato a titolo definitivo il calciatore Christ Ravynel Inao Oulai dal Trabzonspor Kulubu. La società ha pubblicato un comunicato ufficiale confermando il trasferimento. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni economiche dell’accordo o sulla durata del contratto. Il calciatore si unirà alla rosa della squadra per le prossime stagioni.

ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christ Ravynel Inao Oulai dal Trabzonspor Kulubu. Oulai, nato a Yopougon (Costa D'Avorio) il 6 aprile 2006, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella del Trabzonspor, anche la maglia del Bastia in Francia. Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Turchia, ha collezionato 31 presenze tra Campionato e Coppa di Turchia segnando 2 gol e fornendo 4 assist e vincendo la Coppa di Turchia. Oulai, nonostante la giovane età, ha già indossato in 13 occasioni la maglia della Nazionale maggiore della Costa D'Avorio ed è stato uno dei protagonisti con la sua Nazionale durante i Mondiali dove ha disputato da titolare tutte le partite. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

© Sportmediaset.mediaset.it - Fiorentina, preso Ouali: il comunicato ufficiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fiorentina, ufficiale l'addio a Vanoli: il comunicatoLa Fiorentina ha annunciato ufficialmente che Paolo Vanoli non è più l'allenatore della squadra.

Arthur alla Atta Fiorentina, ora è ufficiale: colpo da 32 milioni per il centrocampo viola! Il comunicatoArthur Atta è stato ufficialmente ceduto dall’Udinese alla Fiorentina per 32 milioni di euro.

Argomenti più discussi: Ouali è già viola? L’indizio social!; Fiorentina, Oulai in arrivo in Italia dopo una giornata al limite della follia: la ricostruzione; Fiorentina, senti Conte: Mondiale, chi mi ha colpito? Oulai della Costa D’Avorio; Oulai, ci siamo. L'ivoriano in arrivo dopo una giornata di voci e ricostruzioni, beffato anche il Napoli. Prende corpo un terzetto da favola a centrocampo.

Vado al mare. Qualcuno mi manda un messaggio al primo: Beati i tifosi della Fiorentina che ha comprato campioni come Dragusin, Atta e Ouali mentre noi nessuno? Ringrazio vivamente x.com

Fiorentina, Oulai in arrivo in Italia dopo una giornata al limite della follia: la ricostruzioneDa un presunto rapimento, all'inserimento di nuovi agenti, fino al diktat del Trabzonspor: le ultime (folli) ore di Christ Oulai, in arrivo a Firenze Qualcuno potrebbe ribattezzare le ultime 24 ore di ... tuttomercatoweb.com