Fiorentina ufficiale l' addio a Vanoli | il comunicato

La Fiorentina ha annunciato ufficialmente che Paolo Vanoli non è più l'allenatore della squadra. La comunicazione è stata pubblicata nelle ultime ore, confermando la fine del rapporto tra l'allenatore e il club. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito nel comunicato. La decisione segue un periodo di valutazioni e cambiamenti all’interno della rosa e dello staff tecnico. La società non ha ancora comunicato se ci saranno ulteriori nomine o modifiche.

Mancava soltanto l'ufficialità, arrivata da pochi istanti: Paolo Vanoli non è più l'allenatore della Fiorentina. A comunicarlo è lo stesso club viola attraverso una nota ufficiale, il quale ora è pronto a ufficializzare Fabio Grosso come successore. Serie A 202627, per la Fiorentina esordio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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