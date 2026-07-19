Il Trabzonspor ha confermato di aver venduto il giocatore alla Fiorentina a una cifra mai vista prima per il club turco. La cifra pagata dalla squadra italiana non era mai stata raggiunta in precedenza dal Trabzonspor per un trasferimento. La società turca ha rivelato alcuni dettagli economici dell’affare, senza specificare l’importo esatto. La Fiorentina ha concluso il trasferimento a titolo definitivo, segnando un record per il club turco.

La Fiorentina ha acquistato a titolo definitivo Oulai e il Trabzonspor ha confermato l'affare, aggiungendo però alcuni dettagli economici molto particolari considerando che nel prezzo pagato dai viola si devono aggiungere 61 euro nei bonus: "È stato raggiunto un accordo per il trasferimento definitivo del nostro calciatore professionista Christ Ravynel Inao Oulai alla Fiorentina. In base all'accordo, il nostro Club otterrà un introito totale di 30.000.061 Euro, così composto: 26.000.000 Euro a titolo di corrispettivo garantito e 4.000.061 Euro di bonus legati a condizioni. Inoltre, il 10% del corrispettivo netto derivante dal prossimo trasferimento del giocatore sarà versato al nostro Club". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

© Sportmediaset.mediaset.it - Fiorentina, la cifra pagata per Oulai non si era mai vista: la rivela il Trabzonspor

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Un altro colpo da novanta per la Fiorentina: preso Inao Oulai del Trabzonspor

Oulaï verso la Fiorentina, l’annuncio dal Trabzonspor: «Lo cediamo, abbiamo raggiunto un accordo»Il Trabzonspor ha annunciato di aver raggiunto un accordo per cedere Oulaï, aprendo alla possibilità di trasferimento.

Argomenti più discussi: Mercato Fiorentina, possibile cessione alla Lazio: la trattativa entra nel vivo; Quanto ha pagato la Fiorentina Oulai: cifre e dettagli dell'accordo con il Trabzonspor; Quanto ha pagato la Fiorentina Dragusin: cifre e dettagli dell'affare col Tottenham.