L’infopoint della stazione di Monza, chiuso per diversi anni, è stato riqualificato e riaperto. I lavori di ristrutturazione sono stati completati e gli interni sono stati rinnovati. La riapertura è stata annunciata tramite un video pubblicato sui social media.

Dopo anni di chiusura, l’infopoint della stazione di Monza è stato riqualificato. Lo ha annunciato il vicesindaco e assessore al Patrimonio, Egidio Longoni, con un video sui social che mostra interni rinnovati e pronti ad accogliere i turisti. "L’abbiamo riqualificato dopo che un albero si era abbattuto distruggendo parte del tetto – spiega Longoni –. Con la Soprintendenza abbiamo rimesso a posto tutto l’immobile. Contiamo di riaprilo a breve, in concomitanza con il Gp di Formula 1. Tornerà ad assumere una funzione di presidio per i giardini della stazione". I lavori, cominciati a inizio novembre, hanno interessato un edificio di grande valore storico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Finiti i lavori all’infopoint della stazione

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