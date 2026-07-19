Lavori finiti sul tetto della palestra del Tirassegno

Da ilrestodelcarlino.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I lavori di riparazione del tetto della palestra polivalente di via del Tirassegno a Civitanova sono stati completati nei giorni scorsi. La copertura è stata sistemata e messa in sicurezza. Le operazioni sono durate alcune settimane e sono state concluse senza incidenti. Ora l’edificio è nuovamente protetto dalle intemperie. Non sono stati resi noti dettagli sui costi o sui soggetti coinvolti nelle operazioni.

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Sono stati completati nei giorni scorsi i lavori di riparazione del manto di copertura della palestra polivalente di via del Tirassegno a Civitanova Alta, un intervento atteso da tempo poiché dopo 18 anni le lastre di alluminio usurate non garantivano più la sicurezza dell’edificio a causa delle infiltrazioni diffuse delle acque meteoriche, che andavano a compromettere lo svolgimento dell’attività sportiva. "Abbiamo portato a termine i lavori alla palestra del Tirassegno – riferisce l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai – con un intervento risolutivo su una superfice di circa 1600 mq che va a risolvere i problemi di impermeabilizzazione che costringevano la Feba basket, che gestisce l’impianto, ad interrompere l’attività durante i giorni di maltempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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