Lavori finiti sul tetto della palestra del Tirassegno
I lavori di riparazione del tetto della palestra polivalente di via del Tirassegno a Civitanova sono stati completati nei giorni scorsi. La copertura è stata sistemata e messa in sicurezza. Le operazioni sono durate alcune settimane e sono state concluse senza incidenti. Ora l’edificio è nuovamente protetto dalle intemperie. Non sono stati resi noti dettagli sui costi o sui soggetti coinvolti nelle operazioni.
Sono stati completati nei giorni scorsi i lavori di riparazione del manto di copertura della palestra polivalente di via del Tirassegno a Civitanova Alta, un intervento atteso da tempo poiché dopo 18 anni le lastre di alluminio usurate non garantivano più la sicurezza dell’edificio a causa delle infiltrazioni diffuse delle acque meteoriche, che andavano a compromettere lo svolgimento dell’attività sportiva. "Abbiamo portato a termine i lavori alla palestra del Tirassegno – riferisce l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai – con un intervento risolutivo su una superfice di circa 1600 mq che va a risolvere i problemi di impermeabilizzazione che costringevano la Feba basket, che gestisce l’impianto, ad interrompere l’attività durante i giorni di maltempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Colle investe sul proprio futuro. Finiti i lavori di adeguamento di una parte della rete fognariaSono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento della rete fognaria in Piazza Scala e nelle vie Cesare Battisti e Cennini.
Leggi anche: Nuova luce sul campanile, finiti i lavori di restauro. Festa per San Michele
Argomenti più discussi: Palazzo Farnese torna al suo antico splendore: concluso il cantiere per il restauro delle facciate e dei tetti; Nuovo asfalto sulla fragile Sp3. Sicurezza: lavori da 700mila euro; Il Medioevo del futuro, il borgo del Valentino nel 2027 tra Ai, realtà aumentata e mostre.
Momenti di paura nel quartiere genovese di Marassi, dove un detenuto è riuscito a salire sul tetto. Sul posto, oltre ai poliziotti penitenziari impiegati nel penitenziario, anche i vigili del fuoco e la polizia. I pompieri sono intervenuti con l’autoscala per cercare di r facebook
Il tetto della palazzina cede durante i lavori di riparazione. Operaio cade da tre metriCinquantenne portato in ospedale con sospette fratture. Accertamenti dei carabinieri e degli ispettori dell’Ats Pavia. ilgiorno.it