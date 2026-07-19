lavori finiti sul tetto della palestra del tirassegno

Notizia in breve

I lavori di riparazione del tetto della palestra polivalente di via del Tirassegno a Civitanova sono stati completati nei giorni scorsi. La copertura è stata sistemata e messa in sicurezza. Le operazioni sono durate alcune settimane e sono state concluse senza incidenti. Ora l’edificio è nuovamente protetto dalle intemperie. Non sono stati resi noti dettagli sui costi o sui soggetti coinvolti nelle operazioni.