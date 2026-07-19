Finanziamenti della Regione | A noi soltanto le briciole

Il consiglio regionale ha approvato una variazione al Bilancio di previsione 2026-2028, con uno stanziamento complessivo di 103,2 milioni di euro. Il presidente ha affermato che i fondi sono destinati a rispondere alle esigenze dei territori. Tuttavia, alcuni rappresentanti hanno commentato che le risorse assegnate sono insufficienti rispetto alle richieste. La ripartizione di questa somma avviene tra diverse aree di intervento, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle priorità o sui criteri di distribuzione.

La variazione al Bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Toscana, approvata dal consiglio regionale, mobilita complessivamente 103,2 milioni di euro destinati, nelle parole del presidente Eugenio Giani, a "rispondere alle esigenze dei territori". Tra gli interventi più significativi, com’è noto, figurano i 212mila euro destinati al Comune di Pontremoli, per la riqualificazione dell’area ex Terni e degli istituti comprensivi Tifoni e Malaspina. A Villafranca in Lunigiana sono stati assegnati 180mila euro per la messa in sicurezza della viabilità nella frazione di Irola, mentre a Massa arrivano 130mila euro per il recupero della storica Casa Socialista di Forno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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