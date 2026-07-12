Posapark non è soltanto un chiosco | Il parco Belvedere resta pubblico Ma le aree sono affidate a noi

Da ilrestodelcarlino.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il parco Belvedere rimane pubblico, ma alcune aree sono state affidate a Posapark, che gestisce un chiosco. Sono consentiti cibi e bevande portati da casa. La gestione di Posapark ha suscitato polemiche sui social e interrogazioni da parte del Pd alla giunta comunale. Federico Gasparroni, titolare di Posapark, ha commentato la situazione, evidenziando il cambiamento nell’atmosfera del parco di Posatora.

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Cibi e bevande portati da casa e atmosfera cambiata al parco di Posatora. Dopo le polemiche social e le interpellanze del Pd alla giunta comunale parla Federico Gasparroni, titolare del Posapark. Gasparroni, come siete arrivati a dover mettere quel cartello in cui invitavate la gente a consumare nel vostro locale? "La Posapark Srl non gestisce semplicemente un chiosco. Il contratto, seguendo il bando, comprende aree pertinenziali concesse in regime permanente e aree funzionali date a uso temporaneo ed esclusivo nella fascia oraria 18-01. Il Parco Belvedere resta naturalmente un bene pubblico, ma le aree oggetto di concessione non sono, durante l’utilizzo autorizzato, spazi a libera fruizione indifferenziata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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