Pluriclassi la Regione investe sui piccoli comuni della provincia | ecco i finanziamenti per Portico e Tredozio

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato finanziamenti destinati ai piccoli comuni della provincia, tra cui Portico e Tredozio, con l’obiettivo di sostenere le scuole con pluriclassi. L’intervento mira a garantire il diritto allo studio nelle aree più periferiche e svantaggiate, dove le classi spesso sono composte da studenti di diverse età. Le risorse sono state assegnate per favorire la didattica e migliorare le condizioni delle scuole locali.

L’Emilia-Romagna sostiene le pluriclassi per tutelare il diritto allo studio nei territori più fragili e distanti. La Giunta regionale ha approvato nell’ultima seduta una delibera che finanza con 385 mila euro nuovi progetti educativi destinati a 44 pluriclassi attive nell’anno scolastico 202526.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Pluriclassi, la Regione investe sui piccoli comuni della provincia: fondi in arrivoL’Emilia-Romagna sostiene le pluriclassi per tutelare il diritto allo studio nei territori più fragili e distanti. Scuola, oltre 70 mila euro ai Comuni montani della provincia di Rimini per sostenere le pluriclassiAlice Parma (Pd): “Mentre il Governo taglia e ridimensiona, in Regione investiamo sul futuro. Aggiornamenti e dibattiti Piemonte: dalla Regione 340 mila euro per la riorganizzazione delle pluriclassiLa Regione Piemonte attiva un nuovo intervento a sostegno dei territori montani con un bando che destina 340 mila euro per l’anno scolastico 2026/2027 alla riorganizzazione delle pluriclassi nelle ... valsesianotizie.it L’Emilia-Romagna sostiene le pluriclassi in Appennino: al via 44 progetti finanziati dalla Regione con 385mila euroVogliamo mantenere attrattive le aree montane sostenendo un modello educativo diffuso, inclusivo e radicato nelle comunità locali ... orizzontescuola.it