Durante la finale dei Mondiali 2026, la Spagna ha ottenuto una vittoria che ha suscitato entusiasmo tra i tifosi. La squadra ha concluso il match con un risultato che le permette di qualificarsi per le prossime fasi del torneo. I sostenitori hanno festeggiato con magliette rosse, simbolo di appartenenza e passione. La partita si è conclusa con un punteggio che conferma la vittoria della squadra iberica.

di Andrea Spinelli Sport e politica sono un connubio indissolubile. Chi non ha mai sentito parlare delle magliette rosse indossate da Panatta e Bertolucci a Santiago del Cile nella finale di Coppa Davis del 1976? Si giocava contro i cileni padroni di casa all’Estadio Nacional, una struttura che era stata teatro di torture ed esecuzioni di massa ai danni degli oppositori del regime di Pinochet. L’Italia fu lacerata da un acceso dibattito politico: prendere parte oppure no a quella finale? Boicottare l’evento in solidarietà al popolo cileno o rischiare di concedere all’efferato regime militare una patente di legittimità? Alla fine l’Italia partecipò e vinse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Finale Mondiali 2026: ce n’è abbastanza per tifare Spagna in modo incondizionato

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I Mondiali 2026 saranno un disastro

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