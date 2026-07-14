Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | la Spagna va in finale Francia eliminata dai Mondiali!

La Spagna ha raggiunto la finale dei Mondiali 2026, eliminando la Francia ai quarti di finale. Sono stati definiti i risultati delle partite nelle varie fasi, dalla fase a gironi agli ottavi, quarti, semifinale e finale. La classifica aggiornata mostra le squadre ancora in corsa e quelle eliminate. La fase finale si sta disputando con le ultime partite decisive per l’assegnazione del titolo.

Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti in diretta su fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale. I risultati e la classifica dei Mondiali 2026: dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali e finale. Tutti gli aggiornamenti LIVE su .? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie bianconere. Clicca qui! Risultati Mondiali 2026. SEMIFINALE. 14 LUGLIO Francia-Spagna 0-2 (22’ Oyarzabal rig., 58’ Pedro Porro) QUARTI DI FINALE. 12 LUGLIO Argentina-Svizzera 3-1 dts (10? Mac Allister, 67? Ndoye, 112? Julian Alvarez, 120+1? Lautaro Martinez) 11 LUGLIO... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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