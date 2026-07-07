Coppa del Mondo 2026 in diretta | Lionel Messi capitana Argentina-Egitto | confermate squadre e formazioni complete canale TV streaming online in diretta e statistiche

Martedì ad Atlanta, si gioca la partita tra Argentina ed Egitto, valida come seconda sfida a eliminazione diretta della Coppa del Mondo 2026. L’incontro sarà trasmesso in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming. L’Argentina schiererà la formazione completa, con la capitana Lionel Messi in campo. La sfida si svolgerà nello stadio della città statunitense, con numerosi tifosi pronti a seguire la partita.

2026-07-07 17:39:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. La seconda partita a eliminazione diretta dell’Argentina alla Coppa del Mondo 2026 vedrà i campioni in carica contro l’Egitto martedì ad Atlanta. Lionel Messi cercherà di continuare la sua forma scintillante, iniziando la competizione come capocannoniere della fase finale con sette gol insieme al francese Kylian Mbappe. Guidato dall’iconico attaccante Mohamed Salah, l’Egitto ha ottenuto la sua prima vittoria in Coppa del Mondo battendo la Nuova Zelanda durante la fase a gironi, avanzando con cinque punti prima di battere l’Australia ai rigori nei sedicesimi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Lionel Messi Reacts After Argentina's 3-2 Thriller vs Cape Verde

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