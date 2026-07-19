Finale dei Mondiali | Madonna BTS Shakira e Pausini Tutto sullo show che cambierà la storia del calcio

Durante la finale dei Mondiali, Madonna, BTS, Shakira e Pausini si sono esibite in uno spettacolo musicale che ha accompagnato l’evento. La performance si è svolta prima del calcio, con le artiste che hanno cantato davanti a migliaia di spettatori e milioni di telespettatori. La scelta ha rappresentato un cambio di approccio rispetto alle edizioni precedenti, in cui l’attenzione era concentrata esclusivamente sulla partita.

Per oltre novant'anni la finale della Coppa del Mondo è stata soprattutto una partita di calcio. Questa volta, invece, la FIFA ha deciso di cambiare paradigma. La sfida tra Spagna e Argentina, in programma stasera, 19 luglio, al New York New Jersey Stadium, la denominazione adottata durante il torneo per il MetLife Stadium di East Rutherford, rappresenta il cuore della giornata, ma non sarà più l'unico protagonista. L'ultima giornata dei Mondiali 2026 è stata costruita come un grande evento capace di fondere sport, musica, spettacolo e intrattenimento, con una formula che richiama apertamente quella del Super Bowl americano. L'obiettivo è... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Mondiali di Calcio, Madonna, Shakira e i BTS per l'halftime show

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? ‘Solo’ 17 minuti di intervallo durante la finale dei #Mondiali: decisione della FIFA durante Spagna Argentina 11 minuti di esibizione e 6 minuti dedicati alle operazioni di montaggio e smontaggio del palco. Presenti Shakira, Madonna e Justin Bieber #C x.com

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