Durante la finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna, l’ex difensore Lele Adani ha avuto problemi di voce e si è presentato in telecronaca senza parlare. La sua condizione ha suscitato numerose ironie sui social media, con utenti che hanno commentato la sua voce e la sua assenza di commento durante l’evento. La partita si è svolta senza ulteriori incidenti legati alla telecronaca di Adani.

La finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna è stata seguita anche da un vivace dibattito sui social, dove a finire al centro dell’attenzione è stato Lele Adani. L’ex difensore, impegnato nel commento tecnico della partita sulla Rai al fianco di Alberto Rimedio, si è presentato in telecronaca con una voce visibilmente affaticata, dettaglio che non è passato inosservato agli utenti. Ironie sui social dopo la semifinale. Adani, noto per il suo stile di commento particolarmente enfatico e già al centro delle discussioni dopo la telecronaca della semifinale tra Argentina e Inghilterra, è stato bersaglio di numerosi commenti su X. Tra i... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Thesocialpost.it - Finale dei Mondiali, Adani afono in telecronaca: i social ironizzano sulla voce dell’ex difensore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La reazione di Lele Adani sul gran gol di Enzo Fernandez sull 1-1 dellArgentina

Notizie e thread social correlati

Lele Adani senza voce nella telecronaca della finale dei Mondiali, la beffa dopo urla e polemicheDurante la finale dei Mondiali, l’ex calciatore e commentatore televisivo ha avuto difficoltà a parlare a causa di una voce roca e quasi afona.

Lele Adani afono per la finale dei Mondiali, bufera sul telecronista e il sospetto del richiamo della RaiDurante la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, la telecronaca sulla Rai è stata condizionata dalla perdita della voce di uno dei...

Temi più discussi: Griderò per Messi, Adani avverte (e allontana critiche) per finale Mondiali 2026 Spagna-Argentina; Adani commenterà la finale dei Mondiali? A chi è stata affidata la telecronaca di Spagna-Argentina; Le urla di Lele Adani sono arrivate fino a voi?; Adani alla finale dei Mondiali dopo le polemiche: escluso nel 2022, blindato nel 2026.

Lele Adani senza voce nella telecronaca della finale dei Mondiali, la beffa dopo urla e polemiche #SpagnaArgentina x.com

Spagna-Argentina, già decisi i telecronisti Rai per la finale dei Mondiali dopo lo show di Adani. Alberto Rimedio e Daniele Adani racconteranno anche la finalissima dei Mondiali che si gioca il 19 luglio (ore 21 italiane) a New York. La scelta dopo le forti polem reddit

Lele Adani senza voce nella telecronaca della finale dei Mondiali, la beffa dopo urla e polemicheLa voce roca, consumata di Daniele Adani durante la telecronaca sulla Rai della finale Spagna-Argentina ha scandito il racconto del match decisivo dei Mondiali. E no, questa volta l'ex difensore non h ... fanpage.it

Lele Adani afono per la finale dei Mondiali, bufera sul telecronista e il sospetto del richiamo della RaiAlcuni commenti a caldo: Adani afono è il più bel regalo per questa finale, In Rai hanno trovato il modo di arginare Adani per la finale: tre giorni di aria condizionata a palla, e stasera afono, ... virgilio.it