Finale dei Mondiali Adani afono in telecronaca | i social ironizzano sulla voce dell’ex difensore

Da thesocialpost.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna, l’ex difensore Lele Adani ha avuto problemi di voce e si è presentato in telecronaca senza parlare. La sua condizione ha suscitato numerose ironie sui social media, con utenti che hanno commentato la sua voce e la sua assenza di commento durante l’evento. La partita si è svolta senza ulteriori incidenti legati alla telecronaca di Adani.

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La finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna è stata seguita anche da un vivace dibattito sui social, dove a finire al centro dell’attenzione è stato Lele Adani. L’ex difensore, impegnato nel commento tecnico della partita sulla Rai al fianco di Alberto Rimedio, si è presentato in telecronaca con una voce visibilmente affaticata, dettaglio che non è passato inosservato agli utenti. Ironie sui social dopo la semifinale. Adani, noto per il suo stile di commento particolarmente enfatico e già al centro delle discussioni dopo la telecronaca della semifinale tra Argentina e Inghilterra, è stato bersaglio di numerosi commenti su X. Tra i... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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