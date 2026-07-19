I biglietti per la finale dei Mondiali 2026 stanno raggiungendo prezzi record sul mercato secondario, con cifre che sfiorano i 2 milioni di dollari. La gara si svolgerà domenica 19 e, in vista dell’evento, molti appassionati stanno cercando di acquistare i biglietti attraverso canali non ufficiali. I prezzi elevati evidenziano la forte domanda per l’ultimo match del torneo.

I prezzi dei biglietti per la finale dei Mondiali 2026 sono schizzati a livelli senza precedenti. In vista della sfida in programma domenica 19 luglio al MetLife Stadium di New York, il mercato della rivendita registra cifre record: per assistere all’ultimo atto della Coppa del Mondo organizzata da Stati Uniti, Canada e Messico si parte da oltre 32mila dollari e, nei casi più estremi, le richieste arrivano fino a 2 milioni di dollari. Le quotazioni tra mercato primario e rivendita. L’impennata riguarda soprattutto il mercato secondario, dove la domanda ha spinto i prezzi a livelli eccezionali. Secondo un’analisi realizzata da SeatPick, sul mercato primario il biglietto meno costoso dovrebbe aggirarsi intorno ai 4. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Finale dei Mondiali 2026, corsa ai biglietti: sul mercato secondario si sfiorano i 2 milioni di dollari

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I Mondiali 2026 saranno un disastro

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