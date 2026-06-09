Sessanta dollari per una partita del Mondiale, finale inclusa. È il numero perfetto: semplice, potente, immediato. Sembra dire che anche il torneo più grande e costoso della storia può restare popolare. Il primo equivoco è confondere il prezzo d’ingresso con il prezzo reale. Nel linguaggio del consumo, il prezzo minimo ha una funzione precisa: attira attenzione, abbassa la percezione iniziale del costo e costruisce l’idea che il prodotto sia accessibile. Un prezzo minimo non dice nulla sulla disponibilità effettiva. Non dice quante persone potranno acquistarlo. Non dice in quale settore dello stadio si troveranno quei posti. Non dice se saranno disponibili per le partite più richieste, per le Nazionali più seguite o per le fasi finali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Mondiali 2026, biglietti da 60 dollari: prezzo popolare o illusione di accesso?

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Mondiali 2026: Prezzi dei Biglietti Svelati!

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